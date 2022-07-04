Диана Арбенина рухнула в толпу зрителей во время концерта

Диана Арбенина приняла участие в рок-фестивале «Наши в городе», который посвящен Дню города Новокузнецка. Певица, выступая на сцене, решила забраться на ограждение перед сценой, а затем раскинув руки, на глазах изумленной охраны, опустилась лицом вперед на руки зрителей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Арбенину поймали, хотя для многих ее порыв стал неожиданностью. Диану бережно передавали из рук в руки, пронесли немного вперед, где затем поставили на асфальт.

«Кузбасс! Новокузнецк! Наши в городе! Рок-н-ролл жив! Мощно! Гостеприимно! Мало! Вернемся!» — написала Диана Арбенина на своей странице во «ВКонтакте».

Смотрите также