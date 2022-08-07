«Действовала осознанно»: известный продюсер высказался о будущем Вайкуле

Недавно Лайма Вайкуле выступила в Паланге. После она появилась на сцене с украинским флагом, высказав тем самым свою позицию ко всему происходящему в мире.

По словам продюсера Сергея Лаврова, после этого Вайкуле не стоит рассчитывать на концерты в России. В лучшем случае ей светят только закрытые частные корпоративы.