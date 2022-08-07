«Действовала осознанно»: известный продюсер высказался о будущем Вайкуле

Недавно Лайма Вайкуле выступила в Паланге. После она появилась на сцене с украинским флагом, высказав тем самым свою позицию ко всему происходящему в мире.
По словам продюсера Сергея Лаврова, после этого Вайкуле не стоит рассчитывать на концерты в России. В лучшем случае ей светят только закрытые частные корпоративы.
«Вайкуле — взрослый человек, прекрасно знакомый с законами шоу-бизнеса. Очевидно, что она действовала осознанно. Она не первый поступивший так артист, поэтому знает, что российский рынок для нее закрыт. Ей все равно удастся найти свою аудиторию, так как все слушатели разные. Певицу поддержат люди с аналогичной политической позицией», - сказал Сергей Лавров «Экспресс газете».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее в адрес Вайкуле высказался дрессировщик Эдгард Запашный. Он отметил, что поступок артистки – верх цинизма.