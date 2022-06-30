«Деятельное раскаяние»: Собчак объяснила, почему Миронова оставят худруком театра Наций

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» рассказала о событиях, которые происходят в театре Наций. По ее словам, директор Мария Ревякина в самое ближайшее время будет уволена.
«Миронова худруком, конечно, оставят, но только потому, что он принял условия и поехал в Мариуполь. Это так называемое «деятельное раскаяние».
Высказалась телеведущая и о судьбе худрука «Современника» Виктора Рыжкова. По ее словам, его судьба на волоске. «Четвертого июля ему тоже, скорее всего, не продлят контракт. В отличие от Миронова он «деятельного раскаивания» не произвел», - заявила Собчак.
Кроме того, светская львица заявила о том, что Алексей Агранович покидает пост худрука «Гоголь-центра».
Напомним, что художественным руководителем «Гоголь-центра» назначен Антон Яковлев. Театр теперь будет называться – Театр имени Гоголя.
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