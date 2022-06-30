«Деятельное раскаяние»: Собчак объяснила, почему Миронова оставят худруком театра Наций

Высказалась телеведущая и о судьбе худрука «Современника» Виктора Рыжкова. По ее словам, его судьба на волоске. «Четвертого июля ему тоже, скорее всего, не продлят контракт. В отличие от Миронова он «деятельного раскаивания» не произвел», - заявила Собчак.

Кроме того, светская львица заявила о том, что Алексей Агранович покидает пост худрука «Гоголь-центра».

Напомним, что художественным руководителем «Гоголь-центра» назначен Антон Яковлев. Театр теперь будет называться – Театр имени Гоголя.

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