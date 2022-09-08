«Девяностые закончились»: Шаляпин не верит в причастность Пугачевой к синякам Соловьева

По словам Шаляпина, вокруг Примадонны развернули самую настоящую вакханалию. Если Примадонне что-то не нравится, то она может спокойно уехать, где ей будет лучше. Сам певец не разделяет взглядов звезды. Он считает, что Соловьев прав. Не в этой ситуации Примадонне высовываться и учить людей жизни, сообщает МК.ru.

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Напомним, что Пугачева обещала набить морду одному человеку после возвращения в Россию. Все подумали, что речь о Соловьеве. Позже на его лице появились непонятные синяки.