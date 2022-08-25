«Девушка не тянет на большую сцену»: Шахназаров — о ближайшем концерте Манижи в России

Журналист Михаил Шахназаров в шоу «Полный абзац» объяснил, почему певице Маниже дадут выступить в скором времени в России.
«Какие-то процессы, крыши. Я все понимаю. Ее пытаются завезти с периферии. Она ясно выразила свою позицию. Девушка не тянет на большую сцену. Как и большинство исполнителей».
По словам Шахназарова, сейчас появляются хорошие молодые ребята-музыканты. «Продюсерам придется проявлять активность. А вот этот шлак, который открывал рот под фанеру, схлынет. Придется писать песни молодым талантам», — заявил Шахназаров.
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Ранее Манижа не раз позволяла себе нелестные высказывания о России. Позже, правда, она оправдывалась, что ее не так поняли и она ничего против России не имеет.