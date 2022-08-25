«Девушка не тянет на большую сцену»: Шахназаров — о ближайшем концерте Манижи в России

По словам Шахназарова, сейчас появляются хорошие молодые ребята-музыканты. «Продюсерам придется проявлять активность. А вот этот шлак, который открывал рот под фанеру, схлынет. Придется писать песни молодым талантам», — заявил Шахназаров.

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