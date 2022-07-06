Девушка-модель украла камеры из вебкам-студии Алибасова

Стало известно о краже веб-камер из студии Бари Алибасова – младшего. Как рассказал предприниматель, девушка, которая это сделала, пришла работать в легальную вебкам-студию Алибасова из массажного салона. Директор принял ее на работу, несмотря на запрет брать сотрудниц стрип-клубов и массажных салонов.

По словам предпринимателя:

«У нас девочки работают по 12 часов в смену. Она же не справлялась в испытательный срок. В день, когда мы должны были сообщить о том, что она не справилась, она выждала время, когда никого нет, нахватала камеры. У нас был ее паспорт, написали заявление в полицию, через два дня вернули камеры, полицейские отлично сработали».

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Алибасов-младший, владелец 15 вебкам-студий, уверяет, что этот бизнес абсолютно легален: дело в том, что девушки не раздеваются на камеру, а просто разговаривают с клиентами. Платят девушкам поначалу 100 тысяч рублей в месяц, но потом их заработок может увеличиться втрое. Как пояснил Бари Алибасов – младший:

«Проблема в том, что те, кто раздевается, работают на клиента разово — он увидел голое тело и ушел. А у нас на старте девушка зарабатывает меньше, например 100 тысяч, но клиенты к ней возвращаются, потому что интересно общение», — приводит слова бизнесмена телеканал «360».

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