Девушка ковбоя: 39-летняя Юля Михалкова произвела фурор, скинув рубашку лесоруба и оставшись в белых казаках

На снимке, который она разместила в телеграм-канале, Юлия Михалкова позирует в коротеньких шортиках и белых казаках.

Оказавшись перед камерой, Юлия Михалкова скинула с себя рубашку лесоруба, завязав ее вокруг талии, чтобы подчеркнуть, насколько она тонка. Михалкова продемонстрировала, что под рубашкой она облачена в черный бра от бикини.