Девушка ковбоя: 39-летняя Юля Михалкова произвела фурор, скинув рубашку лесоруба и оставшись в белых казаках

Телеведущая и актриса, 39-летняя Юлия Михалкова, ставшая известной после шоу «Уральские пельмени», обожает удивлять свою аудиторию откровенными снимками.
Юлия Михалкова часто балует мужскую часть подписчиков пикантными кадрами, на которых демонстрирует точеные формы.
На этот раз звезда экрана предстала в образе девушки ковбоя.
На снимке, который она разместила в телеграм-канале, Юлия Михалкова позирует в коротеньких шортиках и белых казаках.
Оказавшись перед камерой, Юлия Михалкова скинула с себя рубашку лесоруба, завязав ее вокруг талии, чтобы подчеркнуть, насколько она тонка. Михалкова продемонстрировала, что под рубашкой она облачена в черный бра от бикини.
Юлия Михалкова в бикини. Фото: соцсети
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Подписчики Юлии Михалковой не смогли удержаться от комплиментов и восторгов в ее адрес.
«Офигенная», «Красавица», «Царица, королева, Юля – наше все», «Она прекрасна», - высказались в Сети.