Девушка и ветер: Клава Кока в меховом бра и мини-юбке распахнула куртку на улице

Клавдия Высокова, наиболее известная как Клава Кока, порадовала поклонников новым клипом на песню «Бумеранг». Он уже нашел отклик в сердцах миллионов пользователей, посмотревших видео на YouTube. И теперь девушка балует фанатов бюкстейдж-кадрами.

В клипе по традиции Клава сменила несколько образов. И один из них состоял из зеленого мехового комплекта – топа-бра и мини-юбки. В нем красотка снималась на аэродроме. Было ветрено, и она поверх накинула объемный пуховик. На фото, которым поделилась звезда, она распахнула одежду и блеснула точеной фигурой в оригинальном костюмчике.