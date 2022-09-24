Девушка Газманова устроила истерику, найдя в его ванной пикантный предмет

Певец Родион Газманов в погоне за красотой разрушил свою личную жизнь. Артист рассказал, что расстался с девушкой из-за того, что та устроила грандиозный скандал.

«В мусорке около умывальника в ванной она обнаружила ватные диски с остатками тонального крема. После этого закатила сцену ревности. Ну, что сказать… Кризис среднего возраста ударил по моей бывшей и теперь она бывшая», - заявил Газманов в программе «Ты не поверишь!»

Газманов заверил, что устал объяснять девушке - где он работает и чем занимается.

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