Девственник Анатолий Вассерман признался, что иногда смотрит порно

Он тратит на это по 20 минут и при этом не отрывается от основных дел.
Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман. Фото: соцсети

Политик и публицист Анатолий Вассерман, выступая в передаче «Респиратор Бабушкина» на канале RTVI, раскрыл некоторые подробности своей весьма скромной личной жизни.

Вассерман, в частности, подтвердил, что до сих пор является девственником и уже не надеется изменить ситуацию.

«Начинать в 70 лет, пожалуй, немного поздновато. Все-таки для того, чтобы начинать половую жизнь, нужен достаточно высокий гормональный уровень. Продолжать ее можно уже на накопленном опыте», — сказал он.

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При этом Анатолий не брезгует просмотром порноканалов. В последний раз он делал это пару дней назад. Порноканалы включены в пакет кабельного провайдера, которым он пользуется.

«Изредка у меня находится минут двадцать, чтобы туда заглянуть параллельно с какой-то текущей работой», - рассказал чиновник.

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