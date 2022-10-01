Девственник Анатолий Вассерман признался, что иногда смотрит порно

Политик и публицист Анатолий Вассерман, выступая в передаче «Респиратор Бабушкина» на канале RTVI, раскрыл некоторые подробности своей весьма скромной личной жизни.

Вассерман, в частности, подтвердил, что до сих пор является девственником и уже не надеется изменить ситуацию.

«Начинать в 70 лет, пожалуй, немного поздновато. Все-таки для того, чтобы начинать половую жизнь, нужен достаточно высокий гормональный уровень. Продолжать ее можно уже на накопленном опыте», — сказал он.

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