Девочка и мальчик! Орлова родила двойню в Америке (видео)

Актриса Марина Орлова родила при помощи кесарева сечения двойню — девочку и мальчика. Трогательными кадрами 35-летняя звезда фильма «Стиляги» поделилась в личном блоге.
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При родах присутствовал ее муж — артист Георгий Кирьянов, который поддерживал свою избранницу за шторкой.
После родоразрешения врачи по очереди поднесли малышей молодым родителям для первого знакомства.
Отметим, что Орлова и Кирьянов в последнее время живут в Америке, там их дети и появились на свет.