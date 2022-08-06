«Девки, а ну рассказывайте»: Водонаева показала, как беглый экс-депутат Митрофанов развлекался с Бузовой, Бородиной и другими

Алена Водонаева показала подписчикам в Telegram подборку фотографий экс-депутата Госдумы Алексея Митрофанова. На каждом из снимков представитель власти находится в компании разных красоток – Ольги Бузовой, Ксении Бородиной, Маши Малиновской и других. Звезда телепроекта «Дом-2» высказала явное удивление сим фактом.

«Так, девки, а ну рассказывайте», - попросила светская львица.

Водонаевой, судя по всему, стало любопытно, чем покорил депутат такое количество ее знакомых. Митрофанов действительно регулярно появлялся с разными красотками на публике. При этом, депутат официально был женат. С 2014 года он находится в розыске по делу о вымогательстве.