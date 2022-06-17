«Детям не нравилась молодая жена»: сестра Градского предположила, почему сын и дочь певца не в ладах с вдовой Коташенко

Александр Градский ушел из жизни в ноябре 2021 года, оставив молодую жену Марину Коташенко с двумя маленькими детьми. На наследство спустя полгода претендует не только она, но и его старшие дети от третьего брака — сын Даниил и дочь Мария. Они так и не приняли мачеху и своих младших единокровных братьев, а меж тем она прожила с музыкантом 18 лет. Двоюродная сестра композитора Наталья предположила, почему так произошло.

«Мое личное мнение, что это ошибка Александра Градского. Возможно, детям не нравилась молодая жена отца, возможно, они ревновали. Но он мог посадить всех за общий стол и как-то объяснить: это мои дети, это моя жена, я всех вас люблю. Больше всего я переживаю за маленьких Сашу и Ваню. Эти дети навсегда остались уже без отца и они не виноваты во взрослых разборках», — предположила сестра Градского в интервью «Комсомольской правде».