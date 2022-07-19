«Детки получили маму старенькую»: почему Лиза и Гарри Галкины начнут стесняться Аллу Пугачеву

Алла Пугачева последние годы уже не выходит на сцену, предпочитая тихую семейную жизнь. Примадонна в 2013 году стала мамой двоих близнецов – сына Гарри и дочки Лизы. Их родила ей суррогатная мама, а отцом стал Максим Галкин.

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Дети Пугачевой растут не по дням, а по часам, и звездная мама в них души не чает. Ребята в сентябре уже отметят девятилетие, пойдут в третий класс и в принципе заметно повзрослели. Все идет к тому, что еще немного, и дети Примадонны будут задавать неудобные для родителей вопросы, в частности, почему мама такая старая. Более того, психолог Вероника Степанова в своем видеоблоге предупреждает – стыд уже на пороге звездного дома.

«Детки получили маму старенькую, еще чуть-чуть, и они, конечно, начнут ее стесняться, не без этого. Тут уже даже она не просто как бабушка, а как прабабушка с ними разгуливает. И интересно, что он (Галкин – прим. редакции) скажет им?» - рассуждает психолог в своем видеоблоге.

Ранее Степанова заявила, что старшая дочка Пугачевой, певица Кристина Орбакайте ревнует маму к маленьким двойняшкам. Потому что в ее детстве мама такой включенной и заботливой домохозяйкой не была, а все время отсутствовала на гастролях.