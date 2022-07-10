Дети умоляли забрать от них! Разин – о неприличной связи Шатунова и менеджера «Ласкового мая»

Андрей Разин рассказал «Экспресс газете» о шокирующих фактах в жизни ныне покойного Юрия Шатунова. По словам его бывшего продюсера, в подростковом возрасте музыканта якобы совращал его менеджер Аркадий Кудряшов. Композитор, автор хита «Белые розы» Сергей Кузнецов тоже якобы «портил» мальчиков-сирот.

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По словам Разина, о том, что Кузнецов имеет пристрастие к детям тот якобы узнал еще до сотрудничества с ним. Директор детдома Шатунова уволила его из заведения после того, как поймала его голым, когда тот якобы развратничал среди детей. Она написала заявление в милицию. Но Разин сам «отмазал» его тогда, почему-то не придав ее словам значения.

Потом к нему на работу в «Ласковый май» устроился Кудряшов, которого Разин приставил к Шатунову. На юного музыканта продюсер решил отписать дом в Сочи и попросил маму менеджера присматривать в особняке у моря за ним. Она согласилась, но вместе с ней в доме поселился и Кудряшов.

«Скажи, тебя не обижают? - спрашивал я Юру. Он в ответ всегда молчал. Потом я на некоторое время отправил пожить к ним в дом солиста «Ласкового мая» Андрея Гурова. Но он долго не выдержал и попросил меня: «Андрей Александрович! Заберите меня из этого ада!» Из разговора с ним мне стало понятно, что Кудряшову надо, как в анекдоте, колокольчики на одно место повесить, чтобы от него во избежание греха все разбегались. После этого я никого из участников нашей группы к Шатунову с Кудряшовым близко не подпускал», - рассказал Разин.

По словам продюсера, Кудряшов и Кузнецов создали некий «клан», в котором настраивали Шатунова против него. Разин уверен, что последние годы жизни певец был практически зомбирован ими.

Источник: «Экспресс газета».

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