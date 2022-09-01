Дети Пугачевой и Галкина получили грамоты на линейке в гимназии в честь начала учебного года

Отметим, что Алла Пугачева сопровождала наследников, однако в саму гимназию заходить не стала, чтобы не создавать лишнего ажиотажа. Примадонна спряталась от посторонних глаз, однако с журналистами пообщалась.

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Напомним, что Лиза и Гарри Галкины проходят обучение в элитной гимназии, расположенной в деревне Липки Одинцовского района. В этом году их не сопровождает отец, юморист Максим Галкин, который полгода назад покинул Россию и сейчас находится в Австралии.