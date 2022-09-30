Дети Пугачевой будут учиться онлайн: как повлияет отъезд на их образование

Алла Пугачева улетела в Израиль вместе с детьми. Лиза и Гарри только-только начали новый учебный год в московской гимназии, что же теперь будет с их учебой? Поговаривали, будто у них возникали прежде сложности с получением образования в Израиле, так как им трудно дается иврит. Но израильский воспитатель и преподаватель Юлия Иванова утверждает: это не так.

«Глупость какая-то. Незнание языка тут точно не причина. При каждой школе в Израиле есть ульпан для изучения языка или специальные учителя, которые весь учебный день сопровождают ребенка, если он не знает иврит. И вдобавок в Израиле в школу нельзя не принять ребенка, если родители его привели и написали заявление. Потому что есть закон о всеобщем школьном образовании. Так что если дети Пугачевой не пошли в школу в Израиле, причина в чем-то другом».

Так забрала Алла Борисовна документы своих детей из израильской школы или нет? На этот вопрос в школе не ответили, зато пояснили, что там сейчас нет каникул: они начнутся в конце октября.

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Израильская гимназия, в которой учились (и, возможно, продолжат учиться) Лиза и Гарри, — одна из самых дорогих: за год обучения в ней Примадонна заплатила 3,6 миллиона рублей.

Вопрос о том, как будут получать образование ее наследники, остается открытым. Возможно, это будет дистанционное или семейное обучение, сообщает издание МК.