Дети Преснякова вместе: старший сын Орбакайте приехал в гости к отцу и брату-первоклашке

Вечером к ним в гости приехал Никита. Он очень любит своего брата и восхищается тем, каким мальчик растет смышленым. Музыкант помогал ему разобраться с тем, как играть в новую игру в телефоне. Подольская с умилением за ними наблюдала.

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К слову, с сыном Орбакайтее была и его молодая жена Алена Краснова. Она сидела за кухонным столом в элегантном жакете. Пока влюбленные не думают о детях. Напомним, что летом они отметили 5-ю годовщину со дня свадьбы.