Дети Преснякова вместе: старший сын Орбакайте приехал в гости к отцу и брату-первоклашке

Никита Пресняков является музыкантом, певцом и актером. Так как он родился в звездной семье, долгое время артист старался держаться в тени. Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего редко дает интервью. Однако в прошлом году он стал играть в театре, а недавно зрители увидели его в шоу «Маска».
1 сентября отец Никиты отправился в школу. Он повел в первый класс сына Артемия, которого ему подарила нынешняя жена Наталья Подольская. Также у пары растет младший сын Иван. На школьной линейке собралась почти вся семья. Даже бабушки и дедушка пришли на мероприятие ради своего внука.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков с семьей. Фото: соцсети звезды
Вечером к ним в гости приехал Никита. Он очень любит своего брата и восхищается тем, каким мальчик растет смышленым. Музыкант помогал ему разобраться с тем, как играть в новую игру в телефоне. Подольская с умилением за ними наблюдала.
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К слову, с сыном Орбакайтее была и его молодая жена Алена Краснова. Она сидела за кухонным столом в элегантном жакете. Пока влюбленные не думают о детях. Напомним, что летом они отметили 5-ю годовщину со дня свадьбы.