«Дети поют песни про любовь. Это надо закрыть»: как Разин переманил в Москву Шатунова и «Ласковый май»

Как отметила Кузнецова, Разин сказал ей, что ее сын будет получать зарплату девять тысяч рублей в Москве. «Почему-то не восемь, не десять, а именно девять сказал. Я, конечно, не поверила. Это был 1988 год. Не могло быть такой зарплаты. Но я, конечно, дала добро. Разин приехал к нам на такси. Сомнения в нем у меня уже тогда были. Я поехала в Москву. Разин сказал, что потратил 300 тысяч рублей на оборудование для «Ласкового мая». Для создания альбома. Все это вранье. Он платил 500 рублей за песню. Ну максимум 20 тысяч рублей он потратил, но никак не 300», - заметила Валентина Кузнецова.

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Напомним, что именно Андрей Разин в свое время переманил Юрия Шатунова в Москву, пообещав золотые горы. Вскоре группа «Ласковый май» действительно стала необычайно популярной в СССР.