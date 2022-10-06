«Дети появляются, а на мужика забивают!»: Ефременкова выскользнула из палаты, оставив близнецов ради встречи с их отцом

Возлюбленный Юлии Ефременковой пришел к ней в больницу, чтобы навестить мать своих новорожденных детей. Звезду «Дома-2» все еще не выписали домой. За две недели, проведенные вдали от избранника, Юлия успела соскучиться по своей второй половинке.

Теледива выскользнула из палаты, оставив близнецов, чтобы забрать вкусняшки, которые ей принес Мондезир. С возлюбленным Ефременкова не провела и десяти минут, заявив, что не может надолго отлучаться от детей. От поцелуев влюбленные воздержались. Мондезир лишь ласково погладил ладошку новоиспеченной мамочки, вложив в этот трогательный жест всю свою нежность.

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