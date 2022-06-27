«Детей пожалейте!»: представитель вдовы Градского взмолилась на первых разбирательствах по наследству

27 июня в Тверском районном суде состоялась беседа сторон по делу о наследстве Александра Градского. Это обязательная процедура перед началом заседаний.

Как пишет КП, после десятиминутной беседы женщины-представители, не пожелавшие представиться, быстро ушли из здания суда. Корреспонденты на ходу попытались узнать у них подробности дела.

«Поймите, это семейное дело, оно затрагивает интересы малолетних детей. Детей пожалейте!» — взмолилась в ответ представитель вдовы Марины Коташенко.

По ее словам, они решили со второй стороной не предавать дело публичности.

Напомним, нажитое Александром Градским собираются делить жены певца — бывшая Ольга Градская и вдова Марина Коташенко. Также наследство хотят получить дети музыканта.

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