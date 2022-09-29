Десять тысяч рублей за сутки: как выглядит палата Юлии Ефременковой в роддоме

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова все еще находится в клинике, где неделю назад появились на свет ее сыновья-близнецы.
В телеграм-канале Юлия Ефременкова показала палату, в которой находилась первые несколько дней после кесарева сечения.
Юлия Ефременкова провела экскурсию для поклонников, рассказав, что в сутки одноместная палата обходилась ей в десять тысяч рублей.
«Кровать послеоперационная, холодильник, стол, тумбочка, столик пеленальный для малышей, раковина — чтобы купать, потому что здесь мамы с младенцами обычно находятся после родов. Душевая кабинка. Каждый день или по необходимости меняют халаты, ночнушки. Это одноместная палата, сутки стоят десять тысяч рублей. Очень уютненькая», — поделилась Юлия Ефременкова за кадром.
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Напомним, накануне Юлия Ефременкова сообщила, что ее уже перевели в другое отделение — туда, где сейчас находятся ее новорожденные сыновья-близнецы.