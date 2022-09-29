Десять тысяч рублей за сутки: как выглядит палата Юлии Ефременковой в роддоме

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова все еще находится в клинике, где неделю назад появились на свет ее сыновья-близнецы.

В телеграм-канале Юлия Ефременкова показала палату, в которой находилась первые несколько дней после кесарева сечения.

Юлия Ефременкова провела экскурсию для поклонников, рассказав, что в сутки одноместная палата обходилась ей в десять тысяч рублей.