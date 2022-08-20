«Десять пар капроновых носков»: Собчак раскрыла райдер Лободы

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» опубликовал райдер певицы Светланы Лободы. В нем, надо сказать, есть крайне любопытные позиции.
«А что касается райдеров и формы «кубиками» - всякое бывает. Вот Лободе вместо ста тысяч евро за концерт и банкетом нужно было предоставить десять пар капроновых носков».
Райдер Светланы Лободы. Фото: "Телеграм" Ксении Собчак
Кроме того, в райдере у Светланы Лободы значатся лейкопластырь, антисептик и даже упаковка одноразовых перчаток.
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Ранее Светлана Лобода заявила, что больше ноги ее в России не будет. Она не представляет, как можно жить в нашей стране, в которой много лет зарабатывал большие деньги.