«Десять пар капроновых носков»: Собчак раскрыла райдер Лободы

Кроме того, в райдере у Светланы Лободы значатся лейкопластырь, антисептик и даже упаковка одноразовых перчаток.

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Ранее Светлана Лобода заявила, что больше ноги ее в России не будет. Она не представляет, как можно жить в нашей стране, в которой много лет зарабатывал большие деньги.