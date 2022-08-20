«Десять пар капроновых носков»: Собчак раскрыла райдер Лободы

Светская львица опубликовала крайне интересные данные.
Светлана Лобода

Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» опубликовал райдер певицы Светланы Лободы. В нем, надо сказать, есть крайне любопытные позиции.

«А что касается райдеров и формы «кубиками» - всякое бывает. Вот Лободе вместо ста тысяч евро за концерт и банкетом нужно было предоставить десять пар капроновых носков».

Райдер Светланы Лободы. Фото: "Телеграм" Ксении Собчак

Кроме того, в райдере у Светланы Лободы значатся лейкопластырь, антисептик и даже упаковка одноразовых перчаток.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Ранее Светлана Лобода заявила, что больше ноги ее в России не будет. Она не представляет, как можно жить в нашей стране, в которой много лет зарабатывал большие деньги.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  