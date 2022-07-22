Десять бывших танцоров Леди Гаги обвинили ее хореографа в издевательствах

В Германии стартовало долгожданное мировое турне Леди Гаги под названием Chromatica Ball. И, как назло, в это же время появилась новость о скандале внутри коллектива певицы.
Якобы пять танцоров из шоу звезды покинули команду незадолго до начала тура. А затем сразу десять бывших участников подтанцовки обвинили хореографа Гаги в токсичном отношении.
Речь идет о 43-летнем Ричи Джексоне, который уже давно работает с певицей. Якобы, пользуясь своим положением, он позволял себе оскорблять и издаваться над подчиненными, из-за чего многие танцоры покинули команду поп-звезды.
«Он оскорблял меня, он смущал меня, он заставил меня чувствовать себя ужасно на рабочем месте просто потому, что он мог, — цитирует танцовщицу Кэролайн Даймонд журнал Rolling Stone. - Гага была моей мечтой… Я погналась за ней и достигла ее. Но когда ты добираешься туда, этот мужчина превращает твою мечту в кошмар».
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Издание приводит слова еще пятерых танцоров, с похожими заявлениями. Двое из них признались, что добровольно ушли с работы своей мечты из-за вредного хореографа. При этом все боготворят Гагу и утверждают, что она не имела отношения к токсичности в коллективе, на многих репетициях она даже не присутствовала.
Теперь команда певицы будет обязана разобраться с этими обвинениями. Токсичность сегодня в западном обществе ничуть не лучше сексуальных домогательств.