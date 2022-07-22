Десять бывших танцоров Леди Гаги обвинили ее хореографа в издевательствах

В Германии стартовало долгожданное мировое турне Леди Гаги под названием Chromatica Ball. И, как назло, в это же время появилась новость о скандале внутри коллектива певицы.

Якобы пять танцоров из шоу звезды покинули команду незадолго до начала тура. А затем сразу десять бывших участников подтанцовки обвинили хореографа Гаги в токсичном отношении.

Речь идет о 43-летнем Ричи Джексоне, который уже давно работает с певицей. Якобы, пользуясь своим положением, он позволял себе оскорблять и издаваться над подчиненными, из-за чего многие танцоры покинули команду поп-звезды.