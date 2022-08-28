«Дешевые понты»: известный блогер высказался по поводу эффектного появления Пугачевой в Москве

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Тем временем Максим Галкин остался в Европе. Накануне он дал концерт в Дублине. На начало сентября у шоумена запланирован гастрольный тур по Австралии и Новой Зеландии.