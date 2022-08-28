«Дешевые понты»: известный блогер высказался по поводу эффектного появления Пугачевой в Москве

Алла Пугачева, как и обещала ранее, вернулась в Россию. Накануне в Сети появились кадры, на которых она эффектно открыв двери своего люксового авто, выбралась из него на одну из центральных улиц Москвы.
Блогер Вадим Манукян назвал такое появление Примадонны «дешевыми понтами».
«Они на кого уже не производят никакого впечатления. Тот факт, что когда-то она была народной артисткой Советского Союза... Из-за ее молчания, а потом молчания по поводу высказываний мужа, ее творческие заслуги сводятся на нет», — цитирует Манукяна РИА ФАН.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Тем временем Максим Галкин остался в Европе. Накануне он дал концерт в Дублине. На начало сентября у шоумена запланирован гастрольный тур по Австралии и Новой Зеландии.