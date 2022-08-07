Дешевле не носит! Бородина похвасталась бельем за 120 тысяч

Ксения Бородина опять взорвала Сеть хвастливым постом. Звезда частенько нарывается на волну хейта из-за страсти лишний раз покичиться своим достатком.

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Каждый свой выход в бутик она демонстрирует в соцсетях, каждую дорогую покупку тоже – вплоть до светящихся унитазов и трусов по цене подержанного авто.

На сей раз Ксения Бородина решила прихвастнуть в своих соцсетях бельем за 120 тысяч. Звезда поставила в аккаунт скан со страницы интернет-магазина Yves Saint Laurent, на которой предлагались кружевные трусики за 120 тысяч рублей.

«Оказывается, все мои трусы – это шелковые шорты», - будто бы пошутила Бородина.

Однако фолловеры заметили тут не столько юмор, сколько желание заявить о том, что «все трусы» у Ксении стоят не менее 120 тысяч.