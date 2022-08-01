«Дешевки и подзаборные»: покинувшая страну Наташа Королева объяснила шумиху вокруг своего «бегства» в США

Певица Наташа Королева втайне покинула страну, чтобы оказать на другом берегу Атлантики. Но кадры из Нью-Йорка выдали ее с головой – звезда уже несколько дней живет в США. После того, как тайне стало явным, на певицу посыпались обвинения со стороны поклонников за то, что, мол, сбежала из страны.

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Сама Наташа Королева после волны хейта не стала молчать. Она обвинила в происходящем журналистов. Мол, это они раздули из мухи слона, а она – артист мирового уровня.