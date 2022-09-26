Дерзко: Юлия Ефимова отказалась от нижнего белья, откровенно нарядившись на Rammstein

Пловчиха посетила концерт группы в Лос-Анджелесе.
Юлия Ефимова

Юлия Ефимова. Фото: соцсети

Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова уже давно живет в Штатах, куда улетела еще в пандемию коронавируса, чтобы тренироваться. Однако, в этом году свою карьеру пловчиха поставила на паузу. Но общаться с подписчиками в Сети не прекратила.

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В минувшие выходные Ефимова отправилась на концерт Rammstein, который проходил в Лос-Анджелесе. Красотка нарядилась в миниатюрный топ и кожаную мини-юбку на шнуровке, а в качестве обуви выбрала дерзкие ботинки на платформе.

Наряд предполагал максимум открытого тела, и Ефимова даже отказалась от белья, чтобы не испортить эффект. И, судя по реакции подписчиков, желаемого достигла. Обратил ли внимание на дерзкую красотку лидер Rammstein Тилль Линдеманн, история умалчивает.

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