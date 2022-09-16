Дерзко: Валя Карнавал утянула ремнем габаритный бюст, сделав его еще обширнее

Певица и блогер Валя Карнавал обладает габаритными формами, которые всячески старается подчеркнуть на людях. Вряд ли это является минусом 20-летней красотки, ведь подписчики от подобного контента в восторге.

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На этот раз Карнавал нарядилась в коричневое платье с ремнем на бюсте. Затянув его как следует на груди, Карнавал сделала свои прелести еще обширнее, чем привела фолловеров в дикий восторг.