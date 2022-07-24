«Дерзкий цитрус»: Королева блеснула роскошным декольте

Артистка отметилась на музыкальный фестиваль VK Fest-2022.
Наташа Королева

Наташа Королева. Фото: Global Look Press

Накануне в Москве прошел музыкальный фестиваль VK Fest-2022, на котором блистали многие звезды. Не смогла пропустит мероприятие и Наташа Королева.

Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» появилась на синей дорожке в ярком брючном костюме лимонного оттенка, который дополнила топом с дерзким декольте.

«Зажигалочка! Дерзкий цитрус! Красотка!» - писали пользователи Сети.

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Напомним, недавно Наташа Королева, поддавшись всеобщему течению, запустила свой онлайн-марафон. На курсах певица и ее помощники из разных сфер рассказывают фолловерам, как стать королевой.

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