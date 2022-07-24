«Дерзкий цитрус»: Королева блеснула роскошным декольте

Накануне в Москве прошел музыкальный фестиваль VK Fest-2022, на котором блистали многие звезды. Не смогла пропустит мероприятие и Наташа Королева.

Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» появилась на синей дорожке в ярком брючном костюме лимонного оттенка, который дополнила топом с дерзким декольте.