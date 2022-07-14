Дерзкий ангел: невестка Орбакайте в прозрачном боди с кружевом блеснула точеной фигурой на камеру

Алена Краснова уже давно стала часть звездной семьи. Блондинка состоит в браке с Никитой Пресняковым. Она была его соседкой по даче, когда они познакомились.
Старший сын Кристины Орбакайте является певцом и долгое время был завидным женихом, пока его не окольцевала юная модель.
Примечательно, что Алена счастлива в браке. Влюбленные часто путешествуют и любят развеяться на вечеринках. Но свободное время Никита посвящает музыке, а его избранница обычно ездит на съемки. Накануне невестка Орбакайте приняла участие в откровенной фотосессии. Сначала она примерила платье с чулками.
А вот потом Краснова стала позировать в ажурном боди и черных трусиках-шортиках. Она не скрыла свои прелести фигуры, принимая чувственные позы.
Куртка и повязка на глаза дополнили ее откровенный образ. Поклонники были сражены тем, как выглядит Алена. Некоторые даже посчитали, что выглядит она слишком пикантно, позируя не для мужа.
«Ох, вот это штучка», «Очень знакомое на вас боди», «Алена, я не ожидала, что увижу вас в таком», «Никита на такое соглашался?», «А вы кошечка с огоньком», «Такие горячие кадры получилось», — стали писать пользователи Сети.