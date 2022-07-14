Дерзкий ангел: невестка Орбакайте в прозрачном боди с кружевом блеснула точеной фигурой на камеру

Алена Краснова уже давно стала часть звездной семьи. Блондинка состоит в браке с Никитой Пресняковым. Она была его соседкой по даче, когда они познакомились.

Старший сын Кристины Орбакайте является певцом и долгое время был завидным женихом, пока его не окольцевала юная модель.