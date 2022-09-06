Дерзкая элегантность: Нетребко в леопардовом платье и мюлях предстала с Эйвазовым в Гамбурге

Анна Нетребко является известной оперной артисткой. Она успела прославиться на весь мир. Певица регулярно дает гастроли. Она славится не только своим вокалом, но и чувством стиля. Анна дружит с историком моды Александром Васильевым. Во время путешествий она постоянно демонстрирует яркие образы.
Нетребко в этом году дважды устроила себе отпуск. Она весной ездила в Египет, а также в США. А не так давно летние дни певица с семьей провела в Турции. При этом она успела выступить в Италии. Но недавно артистка провела время дома в Вене. Она собрала друзей на своей террасе и угостила их домашней едой.
А вот 6 сентября Нетребко отправилась в новое путешествие. Она приехала в Германию вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Оперная дива оказалась в Гамбурге. На новом фото певица щегольнула в леопардовом платье и мюлях с таким же принтом.
Наряд сделала более элегантным черный жакет. Лук завершили шляпка и сумка-кейс. Муж артистка предпочел наряд в молодежном стиле с рваными джинсами.
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Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети звезды
«А мы уже а Гамбурге и готовы к нашему завтрашнему концерту в Эльбской Филармонии», – заявил Юсиф.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие осыпали пару комплиментами. «Какие же вы классные», «Сколько в вас обоих шика», «Такой стильный», «Нетребко всегда самая заметная на улице», «Леопардовый лучок шикарен», — стали писать подписчики.