Дерзкая элегантность: Нетребко в леопардовом платье и мюлях предстала с Эйвазовым в Гамбурге

А вот 6 сентября Нетребко отправилась в новое путешествие. Она приехала в Германию вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Оперная дива оказалась в Гамбурге. На новом фото певица щегольнула в леопардовом платье и мюлях с таким же принтом.

Наряд сделала более элегантным черный жакет. Лук завершили шляпка и сумка-кейс. Муж артистка предпочел наряд в молодежном стиле с рваными джинсами.

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