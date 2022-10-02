Дерзкая Барби: Клава Кока в лифе с пайетками блеснула скромным бюстом на камеру

Клава Кока является известной исполнительницей. Она не скрывает, что раньше часто сталкивалась с критикой. Однако ей удалось покорить публику, Блондинка спела дуэтом с Александром Реввой, а недавно она также выступила с Егором Кридом. Певица восхищает поклонников еще и своими дерзкими образами.
Каждый раз Клава выбирает наряды, который подчеркивают достоинства ее фигуры. В ее гардеробе есть платья с корсетами, полупрозрачные наряды, ботфорты. На этот раз она отдала предпочтение гламурному образу, в котором ранее отметилась Ольга Бузова.
На публике Клава щегольнула в костюме с пайетками цвета фуксии. Крохотные шорты едва прикрыли ее бедра. Также певица показала скромный бюст в лифе из треугольников. Она сделала селфи с микрофоном в руках перед тем, как отправится на сцену. К слову, месяц назад в Турции ее выбор тоже упал на этот лук.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Однако теперь многие осыпали ее комплиментами. Фанаты считают, что Кока постройнела. Многие посчитали, что она похожа на куклу Барби.
«Очень эффектно», «Ну что за красотка такая», «Лиф с пайетками — словно снова лето», «Какая вы стройная!», «Мне кажется, что вы стали еще более миниатюрной», «Ох, какая кукла», «Барби ожила», — прокомментировали пост подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды