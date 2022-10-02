Дерзкая Барби: Клава Кока в лифе с пайетками блеснула скромным бюстом на камеру

На публике Клава щегольнула в костюме с пайетками цвета фуксии. Крохотные шорты едва прикрыли ее бедра. Также певица показала скромный бюст в лифе из треугольников. Она сделала селфи с микрофоном в руках перед тем, как отправится на сцену. К слову, месяц назад в Турции ее выбор тоже упал на этот лук.

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