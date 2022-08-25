«Держится»: дочь Маргариты Тереховой рассказала о текущем состоянии матери

Как отметила Анна Терехова, ее мама иногда очень внимательно смотрит телевизор, особенно когда там показывают спектакли. Она смотрит, как играют современные актеры, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Маргарита Терехова, которой 25 августа исполнилось 80 лет, уже десять лет не появляется на публике. Актриса страдает болезнью Альцгеймера.