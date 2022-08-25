«Держится»: дочь Маргариты Тереховой рассказала о текущем состоянии матери

Дочь актрисы Маргариты Тереховой Анна заявила, что ее мать чувствует себя неплохо, насколько это, конечно, возможно, в ее положении.
«Держится. Многое понимает, у нее осознанный взгляд. Отвечает на вопросы, хотя односложно. Слушает музыку».
Как отметила Анна Терехова, ее мама иногда очень внимательно смотрит телевизор, особенно когда там показывают спектакли. Она смотрит, как играют современные актеры, сообщает «Комсомольская правда».
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Напомним, что Маргарита Терехова, которой 25 августа исполнилось 80 лет, уже десять лет не появляется на публике. Актриса страдает болезнью Альцгеймера.