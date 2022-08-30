«Держитесь подальше от этого нужника с перьями»: Солнцев предостерег вернувшуюся Пугачеву от общения с Гуляевым

Блогер, экс-звезда «Дома-2» Рустам Солнцев отреагировал на возвращение Аллы Пугачевой в Москву. Примадонна, напомним, почти полгода отсутствовала в России и прибыла в родной город из Латвии. Первый ее выход на люди произошел в бутике стилиста Игоря Гуляева, с которым она дружит многие годы.

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Рустам Солнцев порадовался возвращению Примадонны и назвал это замечательным. А вот то, что звезда дружит с Гуляевым, ему не нравится. И объяснил, почему, параллельно задев еще и других знаменитостей.