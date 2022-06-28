«Держался в шоу-бизнесе особняком»: почему звезды не пришли на похороны Шатунова

В Сети третий день не утихают обсуждения похорон Юрия Шатунова, на которые пришли тысячи поклонников и всего несколько артистов. По словам Иосифа Пригожина, при жизни музыкант не слишком любил общаться с коллегами.

«Шатунов держался в шоу-бизнесе особняком и огромную часть жизни провел в Германии. Поэтому на похороны пришли те, кто был с Юрой в контакте последние годы. Шатунов почти ни с кем из артистов не общался», — поделился продюсер.

Сам Пригожин последний раз виделся с Шатуновым много лет назад, а его супруга Валерия вообще не знала покойного экс-солиста «Ласкового мая».

Несмотря на это, продюсер мог бы проводить музыканта в последний путь, если бы его заранее уведомили о месте и времени прощания. По его мнению, об этом должен был позаботиться директор певца Аркадий Кудряшов.

«По моим ощущениям, Кудряшов отвадил Юрия от этого общения. Если бы директор или кто-то другой разослал артистам сообщение, где и во сколько состоится прощание, думаю, что многие приехали бы», — подытожил Пригожин в беседе с АиФ.

Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Ему было всего 48 лет. Причиной смерти стал инфаркт.

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