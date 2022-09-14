Держал яйца в руках: 38-летний мужчина арестован за угрозу кортежу с телом королевы

Великобритания продолжает провожать в последний путь скончавшуюся на 97-м году жизни королеву Елизавету II. Гроб с телом Ее Величества уже перевезли из Шотландии в Лондон, где она будет похоронена 19 сентября. Многие подданные искренне скорбят по усопшей и, тем не менее, растет количество случаев проявления неуважения к горю королевской семьи.

Как пишет издание Metro, в минувшее воскресенье в шотландском Абердине был арестован мужчина, намеревавшийся забросать кортеж с телом Елизаветы II яйцами. По ходу следования кортежа стояли десятки тысяч людей, и этот 38-летний гражданин находился среди них. Ему уже предъявлено обвинение и в ближайшее время он предстанет перед судом. Возможно, в суде мужчина скажет, что куриные яйца в его руках предназначались вовсе не для метания в машину с гробом королевы, но вряд ли ему поверят.

Напоминаем, что это уже не первый арест противников королевской семьи за последние дни. В Эдинбурге полицейским пришлось заставить молчать молодого человека, обозвавшего принца Эндрю, замешанного в педофильском скандале, «больным стариком».

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