Деревянный крест, скромное фото и море алых цветов: как выглядит могила Бориса Моисеева

Звездные друзья и поклонники простились с Борисом Моисеевым. Гражданская панихида состоялась на территории Троекуровского кладбища, здесь же свое последнее пристанище нашел музыкант, который при жизни был яркой и неординарной личностью.

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Говоря о своей 40-летней дружбе с Борисом Моисеевым, четвертый муж Аллы Пугачевой, поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров буквально давился слезами. Певец корит себя за то, что ни разу не навестил тяжелобольного друга, когда тот так нуждался во внимании. Примадонна и вовсе не приехала на гражданскую панихиду. Поговаривают, что она покинула Россию на частном джете. Алла Борисовна улетела с детьми в Израиль.