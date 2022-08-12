Деревня с бытом XIX века: Осадник и Покровский прокатились по старорусскому маршруту

В субботу, 13 августа, в 10:15 на Первом канале выйдет новый выпуск тревел-шоу «Поехали!». На этот раз пара путешественников Мария Осадник и Евгений Покровский прокатятся по старорусскому маршруту.
Сначала ведущие побывают в деревне Верхние Мандроги, которая находится примерно в 300 км от Санкт-Петербурга. Деревня сохранила быт и нравы XIX века, все в ней осталось, как было раньше.
Люди живут в северных избах, едят те же блюда, что и прежде, промышляют ремеслами.
Фото: предоставлено пресс-службой
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«Женя попытался вылепить глиняный горшок, а я посидела за ткацким станком. Познакомились с музыкантом, который мастерски играет на всех старинных инструментах: гуслях, ложках, гармошке, балалайке, на гудке», — поделилась Мария.
Из XIX века путешественники отправятся в девятый, в Великий Новгород. Там они увидят, где взошел на престол первый князь династии Рюриковичей, побывают в Новгородском кремле и узнают про монумент «Тысячелетие России».
После этого Мария и Евгений на огромном воздушном шаре полетят из Великого Новгорода до Старой Руссы.
Фото: предоставлено пресс-службой
«Старая Русса — это город солеваров, императорский курорт, там находится Царицынский источник с целебной водой. А еще здесь жил Достоевский. Ну а жители Старой Руссы уже много столетий традиционно называются рушанами», — рассказала Осадник.