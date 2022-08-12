Деревня с бытом XIX века: Осадник и Покровский прокатились по старорусскому маршруту

В субботу, 13 августа, в 10:15 на Первом канале выйдет новый выпуск тревел-шоу «Поехали!». На этот раз пара путешественников Мария Осадник и Евгений Покровский прокатятся по старорусскому маршруту.

Сначала ведущие побывают в деревне Верхние Мандроги, которая находится примерно в 300 км от Санкт-Петербурга. Деревня сохранила быт и нравы XIX века, все в ней осталось, как было раньше.

Люди живут в северных избах, едят те же блюда, что и прежде, промышляют ремеслами.