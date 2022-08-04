Депутаты Госдумы требуют уволить Урганта и Молочникова

Народные избранники отправили письма во все инстанции.
Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Депутаты Госдумы, члены партии «Справедливая Россия — За правду» просят повлиять на позицию шоумена Ивана Урганта и режиссера Александра Молочникова.

Народные избранники написали письмо руководству Первого канала, министру культуры Ольге Любимовой и руководителю Большого театра Владимиру Урину.

Александр Молочников. Фото: Global Look Press

«Эти сотрудники должны признать себя неправыми и сообщить об этом публично. Руководство учреждений и компаний, в которых они официально трудоустроены, должны это проконтролировать. Возможно, организовать поездку в Донбасс для этих сотрудников. Если эти сотрудники откажутся признать себя неправыми, они должны быть уволены», — цитирует депутата Дмитрия Кузнецова NEWS.ru.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее Ивана Урганта раскритиковал ведущий Владимир Соловьев.

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