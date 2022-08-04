Депутаты Госдумы требуют уволить Урганта и Молочникова

«Эти сотрудники должны признать себя неправыми и сообщить об этом публично. Руководство учреждений и компаний, в которых они официально трудоустроены, должны это проконтролировать. Возможно, организовать поездку в Донбасс для этих сотрудников. Если эти сотрудники откажутся признать себя неправыми, они должны быть уволены», — цитирует депутата Дмитрия Кузнецова NEWS.ru.