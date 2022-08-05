Депутат Елена Драпеко недоумевает по поводу налоговой проверки Галкина, Урганта и Хаматовой

Елена Драпеко, заместитель главы комитета Госдумы по культуре, объяснила, что она думает по поводу призыва депутата Ивана Сухарева подвергнуть Хаматову, Урганта и Галкина налоговой проверке. По мнению депутата Драпеко, налоговую проверку можно инициировать в отношении любого гражданина страны.

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«Почему по отношению именно к ним должны быть сделаны какие-то исключения? Поэтому, конечно, налоговая должна проверить», — приводит слова Елены Драпеко издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Народные Новости».

Кроме того, депутат добавила, что такая проверка, скорее всего, не выявит ничего скандального, потому что перечисленные артисты вряд ли склонны рисковать, понимая, что в последнее время к ним и так проявляется повышенное внимание.