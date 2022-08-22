Депрессия? Уехавшая из России Пугачева перестала облачаться в яркие наряды, сменив их на черные одежды

Поклонники Аллы Пугачевой прекрасно помнят, как ярко одевалась Примадонна, когда жила в замке в деревне Грязь.

Снимки Аллы Борисовны, на которых она запечатлена красующейся в платьях с цветочным принтом, обожали рассматривать почитатели ее таланта и красоты.

Все изменилось, когда Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой уехала из России. Сейчас семья живет в Латвии, а до этого обитала в Израиле.

Поклонники уже успели отметить, что стиль Аллы Пугачевой за последние несколько месяцев изменился.