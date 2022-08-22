Депрессия? Уехавшая из России Пугачева перестала облачаться в яркие наряды, сменив их на черные одежды

Поклонники Аллы Пугачевой прекрасно помнят, как ярко одевалась Примадонна, когда жила в замке в деревне Грязь.
Снимки Аллы Борисовны, на которых она запечатлена красующейся в платьях с цветочным принтом, обожали рассматривать почитатели ее таланта и красоты.
Все изменилось, когда Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой уехала из России. Сейчас семья живет в Латвии, а до этого обитала в Израиле.
Поклонники уже успели отметить, что стиль Аллы Пугачевой за последние несколько месяцев изменился.
Алла Пугачева уже давно не наряжалась в пышные цветастые платья. Сейчас она предпочитает ахроматические оттенки. Как правило, темные и черные тона. Так Пугачева выходит и на прогулку с детьми по Юрмале, так появляется на светских мероприятиях.
Накануне Алла Пугачева побывала на премьере фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» в Риге. Для выхода на публику певица облачилась в черное платье в пол с капюшоном.
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Алла Пугачева в Риге. Фото: соцсети
Точно нельзя сказать, по какой причине Алла Пугачева стала одеваться столь мрачно. Она и раньше тяготела к темным цветам, микшируя их со светлыми.
Не исключено, что Алла Борисовна может пребывать в плохом или даже депрессивном настроении из-за невозможности вернуться в Россию в ближайшее время.
Алла Пугачева и Максим Галкин на дне рождения Кристины Орбакайте, май 2021 года, Москва. Фото: соцсети
Алла Пугачева на дне рождения Максима Галкина, июль 2021 года, Москва. Фото: соцсети