Денис Матросов собирается расстаться с молодой женой

Знаменитый актер Денис Матросов и его молодая жена Ольга Головина сейчас переживают не лучшие времена. Похоже, они настолько часто конфликтуют, что вполне возможен скорый развод.

Известна романтическая история их знакомства: поклонница таланта Матросова, Головина пришла на спектакль с его участием, а после представления подарила актеру собственноручно связанные варежки. Это было в 2015 году. С тех пор они вместе, у них родился сын Федор, которому уже шесть лет.

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Но в последнее время все чаще ходят слухи об их расставании: мол, Матросов всерьез об этом думает, потому что ему надоели постоянные скандалы.