Деньги закончились: сбежавшая из страны Чулпан Хаматова продает свою московскую квартиру

Актриса Чулпан Хаматова сбежала из страны прошедшей весной. Вместе с детьми она поселилась в Латвии, где у нее шикарный особняк в элитном поселке под Ригой. Звезде предсказывали, что жить на широкую ногу она уже не сможет, поскольку латвийские зарплаты не сопоставимы с московскими. И, похоже, кризис в семье эмигрантки наступил.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

По сообщениям журналист Владимира Якунина сайту Solenka.info, Чулпан Хаматова решила продать свою роскошную квартиру в 158 "квадратов" в элитной пятиэтажке Москвы за 130 миллионов рублей. Актриса, сообщил источник, хочет поправить за счет сделки свое пошатнувшееся финансовое положение.