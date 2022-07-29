Андрей Данилко прославился в России под сценическим образом проводницы Верки Сердючки. Сначала как телеведущий своего шоу, а затем как певец он покорил местную публику, полюбившую его всей душой. Оказавшись в числе самых востребованных артистов, Сердючка зарабатывала баснословные деньги, пока не оступилась, начав критиковать Россию.

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Первый раз в колодец, из которого пил, Данилко плюнул на «Евровидении». Затем последовали другие негативные высказывания в адрес нашей страны, и путь на сцену ему был закрыт окончательно.

Но Данилко, который перед своими земляками кичиться своей принадлежностью к Родине, скрывает от них правду. Сердючка подчеркивала, что не выступает в России с 2014 года. Однако, ложь вскрыл сайт Дни.ру, сообщивший, что Сердючка выступала на after-party «Новой волны» в 2018 году. Ее пригласил Игорь Крутой, и выступление приглашенной звезды запомнилось тогда многим россиянам.