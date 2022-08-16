«Деньги решают все»: Шаляпин объяснил, почему Анкудинова выступает во дворцах культуры

Как заметил Шаляпин, Анкудинову он знает и считает талантливой исполнительницей. «И не только Диану. Была у нас Дина Гарипова. Провалилась и исчезла. Много талантливых ребят исчезает. После «Фабрики» такая же картина. Талантов не поддержали, и они пропали. Отсутствие финансирования и поддержки – в этом вся проблема», - заметил Шаляпин.

Ранее журналист Михаил Шахназаров говорил: «Вы говорите, что Диана Анкудинова имеет прекрасный голос. Она победила в шоу, а где выступала потом? В домах культуры. Потому что в Диану нужно немного вложить, а никому этого не надо, там мафия. И все, нет больше Дианы».