«Деньги, как фантики, раздавал ребятам»: Шатунов был частым гостем в родном детдоме

Юрий Шатунов не был простым ребенком и любимцем педагогов в детдоме. Он рос хулиганом, выдумщиком и бродягой – постоянно сбегал из заведения.

Но в то же время отличался любовью к творчеству, пел в самодеятельности, которая постепенно переросла в его работу в составе коллектива «Ласковый май».

В отличие от его родной тети, которая так и не нашла с ним общий язык и передала 12-летнего Юру на воспитание в детдом после смерти его мамы, здесь его пытались понять и принять таким, какой он есть.

Поэтому Юрий Шатунов при любой возможности старался наведаться в ставшие родными стены в Оренбургской области и помочь ребятишкам, чем мог.

«Гонорары он получал тогда огромные, и деньги, как фантики, раздавал ребятам. Поднимался в свою комнату, любил посидеть на кровати, на которой спал. Играл с ребятней в хоккей, раздавал каждому шоколадки», - вспомнил про визиты Юрия Шатунова в период его бешеной популярности учитель артиста Алексей Леващев.

Источник: Orenburg.kp.ru.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также