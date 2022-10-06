«Деньги и заработок. Других причин нет»: звезда «Дома-2» объяснил, зачем Милявская «скачет» по сцене

Шоумен Рустам Солнцев в эксклюзивном проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» вывел певицу на чистую воду.

Лолита Милявская. Фото: Global Look Press

Лолита Милявская, в отличие от многих отечественных артистов, отказалась отменять свои концерты, сославшись на то, что ее поклонники нуждаются сейчас в положительных эмоциях. И она не намерена лишать фанатов своего вокала и песен.

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев в беседе с сайтом Teleprogramma.pro поделился мнением относительно того, что Лолита Милявская, как и те, что продолжают давать концерты, замотивирована получить свой гонорар. И дело тут вовсе не в поклонниках.

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«А что касается концертов, то они их продолжают по одной простой причине – деньги и заработок. Других причин нет. Лолита не может остановиться. И то, что она неуместна со своими концертами, ее это не волнует. И то, что стране сейчас не до отдыха и не до ее психотерапии. Почему я должен ей верить?» - негодует шоумен.

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