«Деньги он даже не просил»: экс-жена Разина раскрыла правду о Шатунове

Бывшая супруга продюсера Андрея Разина, певица Наталья Грозовская была близко знакома с Юрием Шатуновым. Они не только дружили, но и вместе выступали в «Ласковом мае» непродолжительное время. Смерть музыканта Грозовская восприняла как личную трагедию.

По словам Натальи, Шатунов навсегда останется в ее памяти отзывчивым, добрым и невероятно скромным человеком. Артистка вспоминает, что на пике славы группы он ни разу не поднимал вопрос о сумме гонорара — радовался любой копейке и не требовал большего.

«Юра никогда не подчеркивал то, что он является суперзвездой <…> Вы знаете, деньги он даже не просил в молодости. Иногда лишь говорил: «Я хочу хоккейную клюшку, хочу компьютер…». Ему это все покупали, и он был очень доволен!» — цитирует Грозовскую портал PROZVEZD.

Ранее продюсер Александр Герасимов высказал мнение, что именно любовь к труду сгубила Юрия Шатунова. Незадолго до смерти музыкант дал 18 больших концертов и совсем позабыл об отдыхе.

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