«Денег не было»: почему Джиган и Самойлова не играли свадьбу

В этом году рэпер и модель готовятся отметить десятую годовщину со дня свадьбы. По этому случаю они собираются устроить шикарный праздник.

«Мы выросли. И знаете, даже кажется, что сыграть настоящую мощную свадьбу спустя столько лет вместе — это даже круче», — поделилась мыслями Самойлова.