«Денег не было»: почему Джиган и Самойлова не играли свадьбу

Оксана Самойлова и Джиган поженились 12 декабря 2012 года. Правда, пышной свадьбы у пары не было. На тот момент они не могли позволить себе роскошные вечеринки, которые частенько закатывают сейчас.
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«Денег не было на свадьбу. Ну и плюс мы решили жениться за пару дней до даты. Так что у нас был только ЗАГС и ужин дома с родителями», — рассказала Оксана поклонникам в соцсети.
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: соцсети
В этом году рэпер и модель готовятся отметить десятую годовщину со дня свадьбы. По этому случаю они собираются устроить шикарный праздник.
«Мы выросли. И знаете, даже кажется, что сыграть настоящую мощную свадьбу спустя столько лет вместе — это даже круче», — поделилась мыслями Самойлова.