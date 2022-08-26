«Денег не было»: почему Джиган и Самойлова не играли свадьбу

Рэпер и модель много лет счастливы вместе.
Джиган и Оксана Самойлова: Global Look Press

Джиган и Оксана Самойлова: Global Look Press

Оксана Самойлова и Джиган поженились 12 декабря 2012 года. Правда, пышной свадьбы у пары не было. На тот момент они не могли позволить себе роскошные вечеринки, которые частенько закатывают сейчас.

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«Денег не было на свадьбу. Ну и плюс мы решили жениться за пару дней до даты. Так что у нас был только ЗАГС и ужин дома с родителями», — рассказала Оксана поклонникам в соцсети.

Джиган и Оксана Самойлова. Фото: соцсети

В этом году рэпер и модель готовятся отметить десятую годовщину со дня свадьбы. По этому случаю они собираются устроить шикарный праздник.

«Мы выросли. И знаете, даже кажется, что сыграть настоящую мощную свадьбу спустя столько лет вместе — это даже круче», — поделилась мыслями Самойлова.

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